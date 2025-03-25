كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا تهدي المكتبة الوطنية لوحة فنية للملوك الهاشميين*

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامها العميق بالفنون الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي، أهدت كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا المكتبة الوطنية الأردنية لوحة فنية للملوك الهاشميين، تُجسد الإرث العريق للهاشميين وإنجازاتهم العظيمة التي أسهمت في نهضة الوطن.

وجاء هذا الإهداء تأكيدًا على الدور الفاعل الذي تلعبه الفنون في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتخليدًا لمسيرة وطنٍ عظيم تأسس على مبادئ العز والكرامة التي غرسها القادة الأوفياء الذين سطروا صفحات من المجد في تاريخ الأردن.

وأعربت إدارة المكتبة الوطنية عن بالغ شكرها وتقديرها لجامعة فيلادلفيا على هذا العمل الفني الوطني الهادف، كما وكرمت الجامعة بدرع تذكاري تسلمه كل من الدكتور محمد عبابنة والدكتورة إيمان البطاينة، تكريمًا لمساهمتهم القيّمة في توثيق التاريخ الوطني من خلال الفن.

ويعكس هذا التعاون الوثيق بين جامعة فيلادلفيا والمكتبة الوطنية التزام الجامعة بدورها المجتمعي والثقافي، وسعيها المستمر لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والفخر بتاريخ الأردن وقيادته، وتعد هذه المبادرة جزءًا من سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الجامعة لتشجيع الإبداع الفني والمساهمة في رفع الوعي الثقافي داخل المجتمع الأردني.