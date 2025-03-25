الحياة للصناعات الدوائية تشارك في مبادرة “افعل الخير في شهر الخير”

وطنا اليوم:شاركت شركة الحياة للصناعات الدوائية في حملة “افعل الخير في شهر الخير” ضمن برنامج “الحملات والاستجابات الإنسانية” التابع لمؤسسة ولي العهد والذي يندرج تحت مسار التنمية المجتمعية المستدامة.

وتم خلال المبادرة توزيع قسائم غذائية شرائية على الأسر العفيفة والمحتاجة في منطقة النزهة في لواء القويسمة شرق العاصمة عمان.

وجاءت مشاركة “الحياة للصناعات الدوائية” في المبادرة انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه خدمة مجتمعها المحلي، وحرصها على المساهمة في دعم الجهود الوطنية لتخفيف العبء المالي على المواطنين وخاصة في شهر رمضان المبارك