بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

صندوق المعونة: 235 ألف أسرة استفادت من برامج التحويلات النقدية في 2024

منذ دقيقتان
صندوق المعونة: 235 ألف أسرة استفادت من برامج التحويلات النقدية في 2024

وطنا اليوم:بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج التحويلات النقدية خلال العام 2024، الذي ينفذها صندوق المعونة الوطنية، أكثر من 235 ألف أسرة فقيرة تشمل أكثر من مليون فرد، وفقا للتقرير السنوي للصندوق.
وبحسب التقرير، فإن تقديم هذه التمويل للأسر المحتاجة يتم من خلال برنامجين؛ هما برنامج الدعم النقدي الموحد وبرنامج المعونات الشهرية، بتمويل كامل من الموازنة العامة للدولة، ما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ويعتمد تحديد الأسر المستحقة لهذه المساعدات على نظام استهداف رقمي متطور يستند إلى مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد.
وأسهمت هذه البرامج بشكل ملموس في تقليل حدة الفقر على المستوى الوطني، حيث ساعدت في خفض نسبة الفقر بمقدار 1.4 نقطة وفقًا لتقرير البنك الدولي.
كما تمكنت من الوصول إلى أكثر 70% من الأسر الفقيرة في مختلف أنحاء المملكة، مما يؤكد فعاليتها في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستحقة وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
وخلال العام 2024، جرى تطوير وتحسين معادلة الاستهداف استنادًا إلى أحدث مؤشرات مسح دخل ونفقات الأسرة الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة، مما عزز من دقة النظام في التمييز بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة، كما يتيح النظام تصنيف الأسر حسب شدة الفقر من الأكثر فقرًا إلى الأقل، حيث يتم تركيز الدعم على استهداف الأسر الأشد فقرًا وفقًا للأعداد المستهدفة، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات التي هي في أمس الحاجة إليها.
واستفاد في العام 2024 من هذه البرامج (1117253) فرد يشكلون ما نسبته 13% من إجمالي الأردنيين، فيما شكلت الإناث 52% من إجمالي المستفيدين من هذه البرامج، بينما شكل الأطفال ما نسبته 44% من إجمالي الأفراد المستفيدين مما يعكس التركيز الكبير على الفئات الأكثر احتياجًا من النساء والأطفال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

زلزال عنيف بقوة 6.8 درجات يضرب سواحل نيوزيلندا

10:06

رئيس سلطة العقبة يوجّه بتسهيل إجراءات دخول السياح دون تأخير أو تعطيل

10:04

وفاة طفلة و28 اصابة بحوادث على طرق خارجية

09:57

الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يُضيء محطة طارق

09:52

وفاة الدبلوماسي الكويتي السابق خالد الجار الله

09:41

وصية مؤثرة للصحفي حسام شبات قبل استشهاده.. أخيرا وجدت الراحة

09:32

مستشار ترامب للأمن بقلب فضيحة مراسلات سرية لضرب اليمن

09:22

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: هل ستنضم كندا إلى الولايات المتحدة؟ تحليل سياسي واستراتيجي

09:19

إفطار في السلط لأطفال غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن

09:12

وزير الأوقاف: فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين

09:09

جيش الاحتلال يعلن استهداف قاعدتين عسكريتين في حمص

03:05

مصدر أميركي: محادثات أوكرانيا تسير على ما يرام ونتوقع إعلانا إيجابيا

وفيات
وفيات الاثنين 24-3-2025وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025