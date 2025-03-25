صندوق المعونة: 235 ألف أسرة استفادت من برامج التحويلات النقدية في 2024

وطنا اليوم:بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج التحويلات النقدية خلال العام 2024، الذي ينفذها صندوق المعونة الوطنية، أكثر من 235 ألف أسرة فقيرة تشمل أكثر من مليون فرد، وفقا للتقرير السنوي للصندوق.

وبحسب التقرير، فإن تقديم هذه التمويل للأسر المحتاجة يتم من خلال برنامجين؛ هما برنامج الدعم النقدي الموحد وبرنامج المعونات الشهرية، بتمويل كامل من الموازنة العامة للدولة، ما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ويعتمد تحديد الأسر المستحقة لهذه المساعدات على نظام استهداف رقمي متطور يستند إلى مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد.

وأسهمت هذه البرامج بشكل ملموس في تقليل حدة الفقر على المستوى الوطني، حيث ساعدت في خفض نسبة الفقر بمقدار 1.4 نقطة وفقًا لتقرير البنك الدولي.

كما تمكنت من الوصول إلى أكثر 70% من الأسر الفقيرة في مختلف أنحاء المملكة، مما يؤكد فعاليتها في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستحقة وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

وخلال العام 2024، جرى تطوير وتحسين معادلة الاستهداف استنادًا إلى أحدث مؤشرات مسح دخل ونفقات الأسرة الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة، مما عزز من دقة النظام في التمييز بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة، كما يتيح النظام تصنيف الأسر حسب شدة الفقر من الأكثر فقرًا إلى الأقل، حيث يتم تركيز الدعم على استهداف الأسر الأشد فقرًا وفقًا للأعداد المستهدفة، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات التي هي في أمس الحاجة إليها.

واستفاد في العام 2024 من هذه البرامج (1117253) فرد يشكلون ما نسبته 13% من إجمالي الأردنيين، فيما شكلت الإناث 52% من إجمالي المستفيدين من هذه البرامج، بينما شكل الأطفال ما نسبته 44% من إجمالي الأفراد المستفيدين مما يعكس التركيز الكبير على الفئات الأكثر احتياجًا من النساء والأطفال.