الفيدرلي الأمريكي في طريقه لتخفيض اسعار الفائدة كما طلب ترامب

وطنا اليوم_أعرب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن أمله في تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أبقى البنك المركزي على تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.

وقال “ترامب” في اجتماع وزاري عُقد اليوم الإثنين:”أود أن أرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُخفض أسعار الفائدة”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

ويحث “ترامب” دائمًا البنك الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض، إذ قال بعد ساعات من قرار الفيدرالي الأسبوع الماضي، إنه على المركزي خفض الفائدة مع بدء تطبيق التعريفات الجمركية.

وفي الثاني من أبريل، تستعد إدارة “ترامب” للإعلان عن موجة جديدة من التعريفات الجمركية، بعدما وعد بفرض ما يسمى بالتعريفات المتبادلة على بعض الدول.