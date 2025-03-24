وطنا اليوم:ربطت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني على تطبيق سند الحكومي، وفق بيان للدائرة الاثنين.

وقال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن ربط نظام الفوترة الوطني الإلكتروني على تطبيق سند الحكومي، جاء استكمالا لتمكين الشركات والمنشآت والمؤسسات من التأكد من أن مشترياتها من السلع والخدمات المحلية تتم من خلال موردين ملتزمين بالانضمام لنظام الفوترة الوطني ولغايات تمكين المعنيين بالمشتريات في الدوائر والأقسام المالية.

وأوضح أبو علي أن أي شخص جرى تقديم فاتورة له لقاء شراء أي سلعة أو خدمة يستطيع بعد التأكد من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على الفاتورة التحقق من صحة الفاتورة باستخدام تطبيق سند وذلك باختيار عنوان التحقّق من المستندات الرقمية والقيام بمسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على الفاتورة، وسيعرض له التطبيق مباشرة إذا كانت الوثيقة (الفاتورة) صحيحة أو غير صحيحة.

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد قامت بإدراج أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من التحقّق من انضمام الموردين الذين يتم التعامل معهم لشراء السلع والخدمات لنظام الفوترة الوطني.

وأوضح أبو علي أنّها قامت بهذا الإجراء لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات والذي جرى بموجبه تعديل المادة (3) من النظام الأصلي واعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني وفقا لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها النافذ من المشتريات المحلية من السلع والخدمات علما بأن أحكام هذه الفقرة تسري اعتبارا من 1/4/2025.

وبذلك أصبح بإمكان الشركات والمنشآت والأفراد التعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني أصولا من خلال الدخول إلى الرابط التالي.

https://istd.gov.jo/Default/Ar