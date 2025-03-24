تل ابيب تعود لخيارات القوة .. هجوم بري واسع على غزة

وطنا اليوم:نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن إسرائيل تعتزم شن عملية عسكرية هجومية برية واسعة النطاق في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء فريقه الجديد للأمن القومي يعتقدون أن احتلال أجزاء من الأراضي والسيطرة عليها سيسمحان لهم أخيرا بهزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت المصادر إن نتنياهو وأعضاء فريقه يعتقدون أنه يجب هزيمة حماس بالقوة العسكرية قبل التقدم في أي حل سياسي بشأن مصير غزة.

وأشارت إلى أن “الهزيمة العسكرية لحزب الله في لبنان العام الماضي واستعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم تجديد الهجوم ضد حماس يمنحان مزيدا من الحرية في القتال”.