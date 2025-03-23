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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل من سوريا

منذ 39 ثانية
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل من سوريا

وطنا اليوم:صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس السبت، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخصين قادمين من الأراضي السورية.
وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما عند محاولتهما عبور الحدود الدولية بطريقة غير مشروعة، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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