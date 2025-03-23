البنك الأردني الكويتي يزور قرى الأطفال SOS بمناسبة قرب عيد الفطر ويقدم الهدايا للأطفال

وطنا اليوم:تعزيزاً لقيم التضامن والرحمة في المجتمع الإردني، وضمن برنامج المسؤولية المجتمعية”سفير الخير”، قام فريق من دائرة الاتصالات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية في البنك الأردني الكويتي يوم الأحد الموافق٢٣-٣-٢٠٢٥، بزيارة إلى قرى الأطفال الأردنية SOS لمشاركة أطفال القرية فرحة اقتراب عيد الفطر السعيد، حيث قاموا بتقديم الهدايا والعيديات بهذه المناسبة، مما كان له الأثر الطيب في نفوس الأطفال، بالإضافة إلى مشاركتهم اللعب والتفاعل معهم في جو عائلي بهيج.

ومن الجدير بالذكر أن البنك يتعاون مع جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS منذ عام 2004، ويتضمن ذلك البيت التي يتكفل به البنك مع تأمين اطفاله وأمهاته بكافة الاحتياجات