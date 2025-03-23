الأرصاد تطلق مشاريع تطويرية لتعزيز دقة التنبؤات الجوية والاستجابة السريعة

وطنا اليوم:تحتفل ادارة الأرصاد الجوية باليوم العالمي للارصاد الجوية هذا العام تحت شعار “معا لسد الفجوة في نظم الإنذار المبكر”، تأكيدا على أهمية تطوير وتحديث أنظمة التنبؤ الجوي وتعزيز التحذيرات المبكرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتزايدة، ما يسهم في تقليل المخاطر الناجمة عن الظواهر الجوية الحادة.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن “الأرصاد الجوية” تعد من المؤسسات الرائدة في المنطقة، حيث تأسست عام 1951، وتعمل منذ ذلك الحين على تقديم التوقعات الجوية، ومراقبة الطقس، وإصدار التحذيرات الجوية، بالإضافة إلى دعم قطاعات الزراعة، المياه، الطاقة، السياحة، النقل، الطيران، الصحة، والبيئة، من خلال تزويدها بمعلومات دقيقة تساعد في التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة.

واكد التزام الأرصاد المستمر بتطوير خدماتها، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحسين دقة التنبؤات الجوية، والمساهمة في الحد من المخاطر الناتجة، وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة.

ولفت الى ان إدارة الأرصاد الجوية تحرص على ضمان وصول التوقعات والتحذيرات الجوية إلى جميع المواطنين والجهات المعنية عبر منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة. وتضم هذه المنظومة شبكة من 300 ضابط ارتباط موزعين على المؤسسات المختلفة، بما في ذلك غرف العمليات والدفاع المدني، حيث يتم تزويدهم بالنشرات الجوية والتحذيرات الجوية بشكل منتظم ليلا ونهارا، صيفا وشتاء.

واشار الى ان الأرصاد تعتمد على نظام رادار الطقس المتقدم، الذي تم ربطه مع عدد من الجهات الحيوية لضمان سرعة الاستجابة منها: المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة عمان الكبرى، الطيران المدني وكافة المؤسسات ذات العلاقة.

واضاف انه يتواجد متنبئ جوي من إدارة الأرصاد الجوية داخل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث يعمل على متابعة تطورات الطقس لحظة بلحظة، والتنسيق المباشر مع المركز الرئيسي للأرصاد الجوية، لضمان سرعة نشر التحذيرات الجوية عند الحاجة.

ولفت الى ان الأرصاد تستخدم وسائل الإعلام المختلفة لضمان وصول التوقعات والتحذيرات لجميع المواطنين، بسرعة ودقة، مؤكدا ان هذا النهج يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في الوقت المناسب.

واشار آل خطاب الى ان إدارة الأرصاد الجوية الأردنية تعمل مع خبراء من الدول العربية ضمن اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال التوقعات الفصلية المسبقة لدول جنوب شرق أوروبا، ما يعزز دقة التنبؤات الجوية ويساعد في الاستعداد المبكر للتغيرات المناخية.

ولفت الى أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام الأرصاد الجوية بتقديم بيانات دقيقة وموثوقة لدعم مختلف القطاعات، وتعزيز قدرتها على التخطيط والتعامل مع التغيرات الجوية بفعالية.

وبين ان إدارة الأرصاد الجوية تسعى إلى، تطوير أدوات الرصد والتنبؤ الجوي لمواكبة هذه التغيرات وتقليل المخاطر، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لتحديث أنظمة الإنذار المبكر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول تأثيرات الطقس وأهمية التحذيرات المبكرة

واشار الى أبرز المشاريع التطويرية المستقبلية التي تعمل عليها الأرصاد، منها إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية يوفر تحديثات جوية وتحذيرات فورية للمواطنين، وتوفير رادار طقس جديد في جنوب المملكة لاستكمال التغطية الجوية وتعزيز دقة التنبؤات الجوية، والاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في نماذج محاكاة الغلاف الجوي وتحليل البيانات المناخية بشكل أكثر تقدما ودقة

واكد حرص الارصاد على تطوير وتحديث نظم الإنذار المبكر، والعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات المعنية لتحقيق استجابة سريعة وتقليل المخاطر الجوية .