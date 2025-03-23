الجامعة الأردنية تحيي ذكرى معركة الكرامة بفعاليات مميزة

وطنا اليوم_

عمان – تحت رعاية معالي السيد عبد المنعم العودات، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وبحضور معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية، نظّمت الجامعة الأردنية احتفالًا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة.

وأقيمت الفعالية يوم الأحد 23 مارس 2025 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا في ساحة شهداء الكرامة داخل الحرم الجامعي.

وتضمّن الاحتفال، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة واتحاد طلبة الجامعة، عددًا من الفقرات الوطنية المتميزة، التي استعرضت بطولات الجيش العربي الأردني في معركة الكرامة، مؤكدين على أهمية هذه الذكرى في ترسيخ قيم التضحية والفداء.

واختتمت الفعالية ببرنامج متنوع في ساحة مطارح سَطاح داخل الجامعة الأردنية، حيث شهد الحضور عروضًا وطنية وثقافية عبّرت عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الت

اريخية.