خطة أمنية ومرورية استعدادًا لعيد الفطر

وطنا اليوم:قال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير، النقيب كفاح الهزايمة، إن الفرق الأمنية قامت بإعداد خطة أمنية لتسهيل الحركة المرورية بالتزامن مع الأزمة التي تشهدها شوارع العاصمة بعد الإفطار، استعدادًا لتحضيرات العيد.

وبين الهزايمة عبر إذاعة الأمن العام الأحد، أن الفرق الأمنية تتوزع في الشوارع التالية لتسهيل حركة السير فيها: تلاع العلي، أسواق السلطان، مرج الحمام، وسط البلد، وشارع الصخرة المشرفة.

وأضاف أن الأزمات في الشوارع تحدث بسبب الاصطفاف العرضي والمزدوج، لافتًا إلى حوادث الدعس التي تنتج عن الأزمات على الطرقات.

ودعا المواطنين إلى أخذ أعلى معايير الحيطة والحذر خلال تجولهم برفقة أبنائهم في الأسواق، كما دعا السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة داخل الأسواق التجارية.