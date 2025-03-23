الحرس الثوري الإيراني يعلن نشر أنظمة صاروخية في 3 جزر بالخليج

وطنا اليوم:كشف الحرس الثوري الإيراني عن أنظمة صاروخية جديدة في جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الاستراتيجية الإماراتية التي تسيطر عليها، قرب مضيق هرمز، مؤكدا قدرتها على استهداف القواعد والسفن المعادية في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان وسط توتر متصاعد مع واشنطن، حيث حذّر المرشد الأعلى، علي خامنئي، من أن أي عمل ضد إيران سيواجه برد قاسٍ، بينما تستعد طهران للرد على رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعو لاستئناف المحادثات النووية.

وتسيطر إيران على الجزر منذ عام 1971، رغم مطالبة الإمارات بها، فيما أكد الحرس الثوري استمرار تعزيز قدراته الدفاعية هناك.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري: “لدينا تكتيك يقضي بتسليح” مجموعة الجزر.

وأضاف في تصريح للتلفزيون الرسمي: “نحن قادرون على مهاجمة قواعد وسفن وأصول العدو في المنطقة”.

وتستطيع الأنظمة الجديدة “تدمير أي هدف على مسافة 600 كيلومتر بالكامل”، وفق تنكسيري.

يأتي ذلك بعدما قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، الجمعة، إن “الأمريكيين لن يصلوا إلى نتيجة أبدا بتهديدهم” إيران، وحذّر من أنه “إذا فعلوا أي شيء خبيث ضد الأمة الإيرانية، فسوف يتلقون صفعة قاسية”.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس الماضي، رسالة ترامب بأنها “أقرب إلى تهديد”، وتزعم توفير “فرص”، مشيرا إلى أن طهران سترد عليها “خلال الأيام المقبلة”.

وفي تصريحات نشرت الجمعة، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن ترامب يحاول تجنب نزاع مسلح مع إيران من خلال بناء الثقة مع طهران.

وأكد ويتكوف أن رسالة الرئيس لم تكن تهدف إلى التهديد.