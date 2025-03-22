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جمعية الفنادق تُكرم “ماب كندا” لدورها الإنساني .. والهندي : ندعم كل ما يصب بمصلحة الوطن والمواطن

22 مارس 2025
جمعية الفنادق تُكرم “ماب كندا” لدورها الإنساني .. والهندي : ندعم كل ما يصب بمصلحة الوطن والمواطن

وطنا اليوم – في حفل رمضاني، ضم نخبة من الإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال من الأردن. ولبنان وسوريا ومصر ودول عربية أخرى، كرمت جمعية الفنادق الأردنية، رئيسة مؤسسة ماب كندا في الأردن الدكتورة فرح براهمة، وذلك لدورها الكبير في العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة في الأردن.
وقدم درع التكريم للمؤسسة والدكتورة فرح، رئيس جمعية الفنادق الأردنية المهندس عبد الحكيم محمود الهندي الذي أكد في كلمة ألقاها أمام الحضور، على الدور الكبير والمهم الذي تقوم فيه مؤسسة ماب كندا في الأردن، لا سيما على الصعيد الخيري والإنساني.
وأشار الهندي إلى أن هذا التكريم الذي تقدمه جمعية الفنادق الأردنية يأتي انطلاقا من إيمانها الدور الذي تقوم به مؤسسة ماب كندا، وانطلاقا من إيمان الجمعية بضرورة دعم الأنشطة الخيرية والإنسانية التي تقوم بها كل المؤسسات ذات الصلة في المملكة الأردنية الهاشمية. وفي الوقت الذي أكد فيه الهندي على ميزة الأمن والأمان والاستقرار في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبإسنادٍ من ولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فقد أوضح الهندي بأن أبواب الأردن مفتوحة دائما لكل المشاريع الخيرة التي تستهدف تنمية الإنسان والمواطن الأردني ودعم وتقوية كل المشاريع المستدامة التي تصب في هذا الشأن.
ومن جانب آخر، فقد كرمت مؤسسة ماب كندا جمعية الفنادق الأردنية لدعمها المتواصل للعمل الخيري والإنساني ودعم المشاريع التي تقوم بها المؤسسة على طول مساحة الوطن. وشكرت الدكتورة فرح براهمة، رئيس وأعضاء جمعية الفنادق الأردنية لعنايتها الكبيرة بالأعمال الخيرية والإنسانية ودعمها وإسنادها للعمل الخيري بكافة أشكاله، في الأردن.


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