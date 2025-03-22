اعتداء على منزل النائب “طهبوب” بعد رفضها الحديث مع أقارب صحفي مدان

وطنا اليوم_ألقت دائرة التنفيذ القضائي القبض على صحفي أردني، على خلفية تنفيذ قرار حكم قضائي صادر بحقه في قضية رفعتها النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، الدكتورة ديمة طهبوب، وذلك بتهمة القذف والتشهير وتشويه السمعة.

وفي مدونة نشرتها عبر منصاتها، أوضحت طهبوب أن القضية صدر فيها حكم منذ عام 2020، ويتم تنفيذ العقوبة سنويًا، مشيرةً إلى أن المبلغ المحكوم به في القضية قد تبرعت به رسميًا، بوثيقة مكتوبة، لصالح جمعية آفاق الطلابية في حال تحصيله.

وأكدت النائب أن الصحفي المدان قد تعرض لها ولعائلتها بإساءات تتعلق بالشرف والعرض، معتبرةً أن هذه الإساءات لا يمكن الصفح عنها.

وأشارت إلى أنها أرفقت بعض هذه الإساءات في مدونتها، فيما امتنعت عن نشر البقية، واصفةً إياها بأنها مقذعة ولا يمكن لأي أردني شريف قبولها أو السكوت عنها.

وفي ذات السياق، كشفت طهبوب أن بعض أقارب الصحفي قاموا بالتعدي عليها في منزلها يوم الجمعة، بعد رفضها التحدث معه بشأن القضية.