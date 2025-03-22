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علّان: أسعار الذهب في الأردن ارتفعت 15% منذ بداية العام الحالي

منذ 19 ثانية
علّان: أسعار الذهب في الأردن ارتفعت 15% منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم_قال نقيب أصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات ربحي علّان، إن أسعار الذهب في الأردن ارتفعت 15% منذ بداية العام الحالي، وحتى اليوم.

 

وأضاف علّان، في تصريح له، السبت، أن الذهب أغلق أمس الجمعة للأونصة عند 3023 دولارا، مضيفا أن هذا الرقم تاريخي وهو الأعلى على الإطلاق عالميا، وانعكس على التسعيرة المحلية للذهب.

 

وأشار إلى أن أسباب الارتفاع تعود لتخلي المستثمرين عن العملات الرقمية والذهاب نحو الذهب كملاذ آمن في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

 

وأوضح علّان، أن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلي ضعيف في ظل ارتفاع الأسعار.

 

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 61.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 59.30 دينارا لجهة الشراء.

 

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 70.50 دينارا و 54.50 دينارا على التوالي.


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