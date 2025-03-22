قصف مدفعي “إسرائيلي” عنيف على شمالي غزة

وطنا اليوم_أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قصفا مدفعيا “إسرائيليا” استهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت بأن مروحية عسكرية إسرائيلية تطلق النار بكثافة على مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدد، أمس الجمعة، بضمّ أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين المتبقين، مع توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي البرية لتشمل جنوب القطاع.

ويأتي هذا التهديد بعد استئناف إسرائيل قصفها العنيف للقطاع ومباشرتها عمليات برية جديدة للضغط على حركة حماس لتفرج عن الأسرى.

وأفاد مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بأن حماس تسلمت اقتراحا من الوسيطين مصر وقطر “لتثبيت وقف النار وتبادل الأسرى وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه”، بحسب “فرانس برس”.