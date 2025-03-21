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إجمالي الدين العام للأردن يرتفع 0.8% في أول شهر من 2025

منذ ساعة واحدة
إجمالي الدين العام للأردن يرتفع 0.8% في أول شهر من 2025

وطنا اليوم_ارتفع إجمالي الدين العام للأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 44,509 مليار دينار، مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية العام الماضي.

 

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 117.2% في كانون الثاني الماضي مقارنة مع 116.8% حتى نهاية عام 2024.

 

وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفع بنسبة 1.3% في الشهر الأول من 2025 مقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 10.11 مليار دينار.

 

وأظهرت البيانات أن الحكومة أطفأت ديونا في الشهر الأول من العام الحالي، بمقدار 150 مليون دينار، بالمقابل أصدرت أذونات وسندات خزينة بمقدار 350 مليون دينار، وسدّدت فوائد قروض بمقدار 83 مليون دينار.


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