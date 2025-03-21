بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تنويه حول موعد تحري هلال شوال وعيد الفطر

منذ 24 ثانية
تنويه حول موعد تحري هلال شوال وعيد الفطر

وطنا اليوم_تتحرى دول هلال شوال 1446 هـ مثل الأردن والسعودية وفلسطين وعمان وقطر والبحرين وسوريا ومصر والسودان وتركيا ونيوزلاندا والعراق واليمن واستراليا وقطر والإمارات، في 29 رمضان/آذار الحالي.

بينما تتحرى دول أخرى هلال شوال 1446 هـ مثل باكستان واليابان والفلبين وماليزيا وبروناي في 30 رمضان/آذار الحالي.

وتختلف مواعيد تحري الهلال بين الدول وفقا للحسابات الفلكية ودائرة الافتاء في كل دولة، وإمكانية مشاهدة الهلال من عدمه.

 

 

 

وقد يؤدي ذلك إلى اختلاف في مواعيد عيد الفطر في بعض الدول، حيث تقوم بعض الدول بتحري الهلال في اليوم الـ29 من رمضان، بينما تتحرى دول أخرى في اليوم الـ30 منه.

 

 

هذا الاختلاف يعتمد على الظروف الجغرافية، والفلكية، والطقسية، حيث إن رؤية الهلال قد تكون ممكنة في بعض البلدان ولا تكون كذلك في الأخرى، مما يؤدي إلى تباين في تاريخ الاحتفال بعيد الفطر بين الدول.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:40

الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة الله

17:03

الكرامة!

16:45

كشف عدد السوريين العائدين من الأردن منذ سقوط الأسد

16:40

كميات الهطول المطري منذ مساء الأربعاء حتى صباح الجمعة بالأردن – تفاصيل

16:10

جيش الاحتلال ينسف مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط غزة

15:44

غزة والجولة الجديدة

15:42

الأونروا تحذر: الدقيق المتبقي للتوزيع في غزة يكفي 6 أيام

15:25

ولي العهد: إلى والدتي وزوجتي كل عام وأنتما للحياة بهجة

15:00

تساقط للثلوج في مرتفعات عجلون

14:53

مصر تنفي مزاعم استعدادها لتهجير نصف مليون فلسطيني إلى سيناء

14:40

فادي السمردلي يكتب: غياب الحكمة في الاحزاب سقوط وإنهيار!

14:38

محافطة : معركة الكرامة رمز للتضحية ودعوة للأجيال لمواصلة البناء بالعلم

وفيات
الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025