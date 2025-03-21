كميات الهطول المطري منذ مساء الأربعاء حتى صباح الجمعة بالأردن – تفاصيل

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن كميات الأمطار التي هطلت في محطاتها المختلفة منذ بداية الحالة الجوية مساء الأربعاء وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وقد تفاوتت كميات الهطول بين مختلف المناطق، حيث سجلت بعض المحطات في مناطق الشمال “رأس منيف واربد” وكذلك في مناطق الوسط ” السلط وشمال عمان” كميات مرتفعة، في حين لم تشهد بعض المحافظات، مثل معان والعقبة، أي هطولات.

وتواصل إدارة الأرصاد الجوية متابعة الأحوال الجوية وتحديث البيانات أولًا بأول.

وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة في محطات الأرصاد الجوية، مرتبة من الأعلى إلى الأقل: