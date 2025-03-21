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تساقط للثلوج في مرتفعات عجلون

منذ 37 ثانية
تساقط للثلوج في مرتفعات عجلون

وطنا اليوم:شهدت المناطق المرتفعة في محافظة عجلون منذ الصباح الباكر تساقطا للثلوج وتراكمها، بالإضافة إلى تشكل السيول نتيجة الأمطار الغزيرة.
وحذر محافظ عجلون نايف الهدايات، المواطنين من السير على الطرقات وتوخي الحيطة وخصوصا في ظل استمرار الأجواء الماطرة.
وبين أن غرف الطوارئ الرئيسة وبالتنسيق مع الجهات والدوائر المعنية والبلديات على جاهزية للتعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى قد ترد؛ حفاظا على سلامة الجميع.


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