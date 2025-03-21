مصر تنفي مزاعم استعدادها لتهجير نصف مليون فلسطيني إلى سيناء

وطنا اليوم:نفت مصر تقارير صحفية، الجمعة، أشارت إلى موافقتها على نقل نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى محافظة شمال سيناء.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر “تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء، كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأكدت الهيئة في بيان “كذب تلك الادعاءات الباطلة، التي تتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، خصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري”.

وأضافت الهيئة أن “هذا الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في القمة العربية الطارئة الأخيرة بالقاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، من دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، التي وافقت عليها القمة بالإجماع”.

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أشارت في وقت سابق، إلى استعداد مصر لاستقبال نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، في تقرير نقلته صحف إسرائيلية.

وكانت مصر ودول عربية أخرى، أبدت رفضا قاطعا لخطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة.