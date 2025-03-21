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رئيس الوزراء يستذكر أبطال معركة الكرامة ويهنئ بيوم الأم

منذ دقيقتان
رئيس الوزراء يستذكر أبطال معركة الكرامة ويهنئ بيوم الأم

وطنا اليوم:استذكر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بطولات الجيش العربي وتضحياته دفاعا عن الوطن والأمة في معركة الكرامة، كما هنأ الأمهات بيوم الأم.
وقال الدكتور حسان في منشور له عبر حسابه على منصة أكس،”نستذكر بطولات الجيش العربي المصطفوي وتضحياته العظيمة دفاعاً عن الوطن والأمة، فهنيئاً للوطن بأبنائه وأبطاله الكرام، وهنيئاً للأمهات بيومهن، الذي لا يُحصر بيوم واحد، فهنّ يغرسن قيم العزة والكرامة في الأجيال”


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