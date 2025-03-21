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الملك بذكرى معركة الكرامة: نقف إجلالا للجيش العربي السد المنيع المدافع عن الوطن

منذ دقيقتان
الملك بذكرى معركة الكرامة: نقف إجلالا للجيش العربي السد المنيع المدافع عن الوطن

وطنا اليوم:استذكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذكرى الـ 57 لمعركة الكرامة الخالدة ، التي تصادف يوم الجمعة.
وقال الملك عبر حسابه في منصة إكس “في ذكرى معركة الكرامة الخالدة، نقف إجلالا للجيش العربي المصطفوي السد المنيع المدافع عن الوطن بكل عزيمة وشجاعة، ونستذكر شهداءنا الأبرار الذين سطروا أسمى معاني التضحية والفداء ليبقى الأردن آمنا مطمئنا”.


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