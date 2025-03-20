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ولي العهد يهنئ النشامى بفوزهم وتأهلهم إلى المركز الثاني

منذ 12 دقيقة
ولي العهد يهنئ النشامى بفوزهم وتأهلهم إلى المركز الثاني

وطنا اليوم_هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال منشور على حسابه الرسمي على منصة انستغرام المنتخب الوطني الأردني بفوزه على نظيره الفلسطيني وصعوده إلى المركز الثاني في مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وعبّر سموه، عبر حسابه الرسمي، عن فخره بأداء النشامى، قائلاً: “أبدعتم… مبارك للنشامى الأبطال وحظاً أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق”.

 

وحقق المنتخب الأردني فوزًا مستحقًا على نظيره الفلسطيني، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على أرضية ملعب عمان الدولي وسط حضور جماهيري كبير، رغم تساقط الأمطار.


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