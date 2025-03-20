الإحصاءات: الإناث يشكلن 47.1 بالمئة من سكان المملكة في نهاية 2024

وطنا اليوم:بلغ عدد الإناث في المملكة 5.521 مليون نسمة من مجموع السكان الكلي في نهاية العام 2024، وبنسبة بلغت 47.1 بالمئة، مقارنة بـ 52.9 بالمئة للذكور.

وحسب الفئات العمرية، شكلت نسبة الإناث اللاتي أعمارهن (15-49)سنة 52.6 بالمئة من إجمالي الإناث، تليها الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) وبنسبة 35.4 بالمئة، ثم نسبة 12 بالمئة في الفئة العمرية (50 سنة فأكثر).

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة يوم الأم الذي يصادف يوم غد الجمعة، إلى انخفاض نسبة الإناث المتزوجات الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر من 56.0 بالمئة في عام 2017 إلى 51.8 بالمئة في عام 2023.

وبحسب نتائج مسوح قوة العمل، ارتفع متوسط سن الزواج الأول من 26.3 سنة عام 2017 إلى 27.6 سنة في عام 2023، وارتفعت نسبة الأرامل من 7.8 بالمئة في عام 2017 إلى 12.3 بالمئة في عام 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 57.7 بالمئة، أما نسبة المطلقات فارتفعت من 1.2 بالمئة إلى 2 بالمئة لعامي 2017 و 2023 على التوالي.

كما انخفض معدل الولادات لدى المراهقات من 27 إلى 17 مولودا لكل ألف امرأة بين عامي 2017 و2023.

وأشارت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن (15-49) سنة ما بين عامي 2017 و2023، حيث انخفض من 2.7 إلى 2.6 مولود لكل سيدة في سن الإنجاب.

كما أظهرت البيانات لعام 2023 وجود علاقة طردية بين عدد الأطفال والرغبة في التوقف عن الإنجاب، فكلما زاد عدد الأطفال ارتفعت الرغبة في التوقف عن الإنجاب، حيث أن 73.8 بالمئة من السيدات اللاتي لديهن 6 أطفال فأكثر يرغبن في ذلك.

وتبين، أن 60 بالمئة من السيدات المتزوجات حالياً يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة إما للمباعدة بين المواليد أو للحد منهم وبنسب بلغت 17 بالمئة و43 بالمئة على التوالي.

كما انخفض معدل الولادات لدى لمراهقات اللاتي أعمارهن (15-19) سنة من 27 مولودا لكل ألف امرأة في عام 2017 إلى 17 مولودًا لكل ألف امرأة في عام 2023، والذي انعكس إيجابًا على انخفاض نسبة وفيات الأمهات من 29.8 بالمئة إلى 23.7 بالمئة حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية خلال عامي 2018 و2023 حسب التقرير الوطني لوفيات الأمهات/ وزارة الصحة.

وبحسب البيان، تعد الرعاية الصحية للأمهات، خاصة في مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة من المؤشرات المهمة للحد من المخاطر المرضية ووفيات الأمهات والأطفال أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة مباشرة، ويتميز الأردن بالرعاية الصحية المبكرة، حيث أظهرت بيانات مسوح السكان والصحة الأسرية ارتفاع نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة بين عامي 2017 و2023 من 99.7 إلى 99.9 بالمئة على التوالي، كما حصلت 97 بالمئة من السيدات في عام 2023 على الرعاية الصحية ما قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص، وحصلت 83 بالمئة من السيدات على خدمات الرعاية بعد الولادة.

كما بلغت نسبة النساء اللاتي لُبّيت حاجتُهن لتنظيم الأسرة بطرق حديثة 54.3 بالمئة في عام 2023، وانخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 9 حالات وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2023 مقارنة بــ11 وفاة في عام 2017، وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 17 إلى 14حالة وفاة لكل ألف مولود حي، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة من 19 إلى 15 حالة وفاة لكل ألف مولود حي.

وأظهرت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية بين عامي 2017 و2023 ، انخفاض نسبة الإصابة بفقر الدم بين السيدات اللاتي أعمارهن (15-49)سنة من 42.6 بالمئة إلى 32.3 بالمئة وبنسبة انخفاض بلغت 24 بالمئة، وكان فقر الدم الخفيف الأكثر شيوعًا بين السيدات في الأردن عام 2023 وبنسبة 17.1 بالمئة.

ومن جهة أخرى، تمتلك 91 بالمئة من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وأعمارهن (15 – 49) سنة هاتفاً ذكياً .

وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الاسرية لعام 2023، أن من بين كل 10 سيدات متزوجات حاليًا وأعمارهن (15 – 49) سنة هنالك 8 سيدات يحصلن على الأجر النقدي ويتخذن القرار بشكل مشترك مع أزواجهن بشأن كيفية استخدام مردودهن المالي، فيما تتخذ 14 بالمئة من السيدات القرار بمفردهن، و3 بالمئة فقط من السيدات يتخذ أزواجهنّ القرار بشكل رئيسي بشأن كيفية إنفاق مردودهن المالي.

كما بينت نتائج المسح، امتلاك 7 بالمئة من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وأعمارهن (15 – 49) سنة منزلاً بمفردهن أو بشكل مشترك مع شخص آخر أو كليهما، في حين امتلاك 5 بالمئة من السيدات أرضًا بمفردهن أو بشكل مشترك مع شخص آخر.