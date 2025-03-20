مستوى تاريخي جديد لأسعار الذهب في الأردن

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية يوم الخميس مستوى تاريخيًا جديدًا، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 61.7 دينارًا لغايات البيع في محال الصاغة، مقابل 59.7 دينارًا للشراء.

كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة إلى 70.9 دينارًا و54.9 دينارًا و41.6 دينارًا على التوالي.