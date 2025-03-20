حماية المستهلك: تدعو المواطنين الى شراء مستلزمات العيد مبكرا

وطنا اليوم:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك رباب البيوت الى ضرورة شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، وتحديدا الملابس مبكرا، بهدف الحصول على أسعار مناسبة، وعدم تأخير ذلك الى ليلة العيد حتى لا يتم تعرضهم للأستغلال خاصة وان موعد العيد جاء متزامنا مع صرف الرواتب.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ” أن تأخير شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك يعرض الأسر الى مزيد من الاستغلال ويسهم في رفع الأسعار من قبل فئة قليلة من التجار بهدف جني المزيد من الأرباح على حساب المواطنين الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة

وأضاف الدكتور عبيدات أن على الأسر التأني وعدم التسرع في الشراء و طلب فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال تبين للأسرة ان البضاعة المشتراة غير سليمة أو غير المتفق عليه عند الشراء لتقوم باستبدالها حتى تحفظ حقها من الغش.

ودعا الدكتور عبيدات التجار الى ضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والأكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، إضافة الى ضرورة عدم التلاعب بجودة البضائع أو ممارسة الغش بشأن منشأها.

كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية تكثيف جولاتها الرقابية على كافة اسواق قبيل عيد الفطر المبارك، ولا سيما محلات بيع الملابس والحلويات التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

كما دعا رئيس “حماية المستهلك” ربات البيوت بضرورة تصنيع حلويات العيد ولا سيما المعمول بأنواعه منزليا بهدف التحفيف من الأعباء المالية على أسرهن في ظل المتطلبات المعيشية المتزايدة والتي ترهق دخل العائلة