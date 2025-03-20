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الأردن يرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الأوكرانية

منذ دقيقة واحدة
الأردن يرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الأوكرانية

وطنا اليوم_رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وخصوصًا المكالمة الهاتفية الأخيرة بين فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في خطوة مهمة نحو وضع حد للحرب وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

 

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة في هذا السياق أهمية جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، المستهدفة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال استضافتها محادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وروسيا الاتحادية الصديقة، يوم الأحد المقبل في مدينة جدة.

 

‏وثمّن السفير القضاة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها الرئيسي في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، مؤكداً دعم الأردن لكافة الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.


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