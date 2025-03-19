الأردن يشارك في دورة غير عادية للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في غزة

وطنا اليوم:شارك الأردن، ممثلاً بالسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، وبناء على طلب من دولة فلسطين، وتأييد الدول العربية.

وبحث الاجتماع خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية خاصة في ظل استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وقصفه المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزل، في وقت يعاني فيه سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة للحصار المفروض والدمار الهائل الذي خلفته القصف المستمر، ما أدى إلى انهيار كامل في البنية التحتية، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، وسط صمت دولي.

ودعا الاجتماع إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين، ورفع الحصار الجائر عن غزة، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، واتخاذ إجراءات فورية لوقف المجازر الإسرائيلية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.