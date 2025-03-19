أرض الصومال : منفتحون على بحث استقبال سكان غزة

وطنا اليوم:نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير خارجية إقليم أرض الصومال قوله: “منفتحون على بحث استقبال سكان غزة، لكن يجب أن نحصل على اعتراف”.

وقبل أيام، ذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من 3 حكومات في شرق أفريقيا لبحث استخدام أراضيها لتكون وجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم قسريا من قطاع غزة وفقا لخطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.