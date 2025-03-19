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الخميس أول أيام الاعتدال الربيعي في الأردن

منذ 43 ثانية
الخميس أول أيام الاعتدال الربيعي في الأردن

وطنا اليوم:أكد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي، أن لحظة الاعتدال الربيعي، التي تمثل بداية فصل الربيع فلكيًا، ستحدث في تمام الساعة 12:01 ظهر غدٍ الخميس بتوقيت الأردن، حيث ستكون الشمس، في تلك اللحظة، فوق خط الاستواء مباشرة، مما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار “تقريبًا” في جميع أنحاء العالم، باستثناء مناطق القطبين وخط الاستواء.
وقال السكجي، إن الاعتدال الربيعي هذا العام سيحدث والشمس في برج الحوت، وأن فصل الربيع في الأردن سيستمر 92 يومًا و17 ساعة و40 دقيقة، لينتهي مع الانقلاب الصيفي في 21 حزيران 2025.
وأشار إلى أن لحظة الاعتدال الربيعي تُعد نقطة مهمة في علم الفلك والملاحة الفضائية، حيث تمثل نقطة الصفر في “التوقيت النجمي”، لافتًا إلى أن موعد الاعتدال الربيعي يتغير سنويًا بسبب حركة محور دوران الأرض، موضحًا أن هذه اللحظة ستظل ثابتة في 20 آذار حتى عام 2059.


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