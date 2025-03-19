المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة (5) يعالج 24 مصابا

وطنا اليوم:استقبل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة الثلاثاء عشرات الإصابات الناتجة عن استئناف إسرائيل للغارات الجوية على القطاع، إذ جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة لهم من قبل كوادر المستشفى الميداني.

وقال قائد قوة المستشفى، إنه جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين الذين جرى إسعافهم للمستشفى إذ أدخل إلى الأقسام 24 إصابة جراء تجدد القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس.

بدوره بين مدير المستشفى الميداني أن حالات الطوارئ تنوعت بين نزيف داخلي وعمليات استكشاف بطن جراحي وكسور معقدة واصابات على مستوى الدماغ والشرايين واسترواح ونزيف حول الرئتين وجروح ناتجة عن الشظايا جرى التعامل معها من خلال عمليات وأقسام ومرافق المستشفى وتم تقديم ما يلزم من رعاية صحية للجرحى والمصابين.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٥ تعامل منذ بدء مهمته في 12 كانون الثاني مع 32414 حالة أجرى خلالها ما يزيد عن 1237 عملية جراحية كبرى وصغرى، كما جرى تركيب نحو 403 طرف علوي وسفلي منذ بدء مبادرة استعادة الأمل إلى قطاع غزة.