بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

ماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه

منذ 18 ثانية
ماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه

وطنا اليوم:قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنّ فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه.
ودعا ماكرون خلال تصريحات مشتركة مع جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن استئناف الضربات الإسرائيلية على غزة “نكسة كبيرة”.
وأضاف أنه ليس هناك حل عسكري في غزة ويجب استئناف المفاوضات
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشكل قلقا كبيرا على المنطقة، حيث يواجه الجميع مخاطر كبيرة لعدم الاستقرار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:24

الملك: الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر

14:17

10 سيارات إسعاف من فرنسا للخدمات الطبية الملكية

14:15

ألمانيا تسلّم 32 شاحنة إضافية لدعم الممر الإنساني الأردني إلى غزة

14:13

ظاهرة هروب العاملات من المنازل الأردنية

14:05

قرارات تنظيمية جديدة بشأن ضوابط استخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات

13:58

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

13:51

العموش: أكثر من 4.7 مليون حركة دفع إلكترونية عبر دائرة الأراضي

13:25

فهد العملة : القمة العالمية للابتكار نجحت بإمتياز بحضور لافت وتوصيات هامة

13:02

أسرة المريضة حنان الشيخ تناشد أهل الخير للتبرع بالدم في مستشفى الجامعة الأردنية

12:37

شبح الجفاف يخيم على لبنان.. وأزمة زراعية تلوح في الأفق

12:27

الصناعة : لا نقص في كميات الشعير والمخزون يغطي 8 شهور

12:19

مجلس النواب: ندعو الحكومة لاتخاذ جميع التدابير مع الدول الفاعلة لردع المحتل

وفيات
وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة الله