ماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه

وطنا اليوم:قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنّ فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه.

ودعا ماكرون خلال تصريحات مشتركة مع جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن استئناف الضربات الإسرائيلية على غزة “نكسة كبيرة”.

وأضاف أنه ليس هناك حل عسكري في غزة ويجب استئناف المفاوضات

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشكل قلقا كبيرا على المنطقة، حيث يواجه الجميع مخاطر كبيرة لعدم الاستقرار.