قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي (تفاصيل)

وطنا اليوم:اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الأربعاء الموافق 17/3/2025 في جلسته رقم (7/2025) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدداً من القرارات أهمها:

الموافقة على تسكين مؤهل (علم النفس/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة مؤتة.

الموافقة على تسكين مؤهل (التربية الخاصة/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة مؤتة.

الموافقة على تسكين مؤهل (معلم الصف/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع ) في جامعة مؤتة.

الموافقة على تسكين مؤهل (الإرشاد والصحة النفسية/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة مؤتة.

الموافقة على تسكين مؤهل (العلوم الطبية المخبرية/ برنامج الماجستير) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى التاسع) في جامعة جدارا.

الموافقة على تسكين مؤهل (اللغات الحديثة/لغة فرنسية/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة اليرموك.

الموافقة على تسكين مؤهل (اللغات الحديثة/ ألماني- انجليزي / برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة اليرموك.

الموافقة على تسكين مؤهل (اللغات الحديثة/ اللغة الفرنسية-اللغة الفرنسية التطبيقية/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة اليرموك.

الموافقة على تسكين مؤهل (اللغات الحديثة/ فرنسي-انجليزي/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة اليرموك.

الموافقة على تسكين مؤهل (الفقه وأصوله/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة اليرموك.

الموافقة على تسكين مؤهل (أصول الدين/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة اليرموك.

الموافقة على تسكين مؤهل (الدراسات الإسلامية/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة اليرموك.

الموافقة على تسكين مؤهل (الاقتصاد والمصارف الاسلامية/ برنامج البكالوريوس) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة اليرموك.

الاستمرار في منح شهادة الاعتماد وضمان الجودة الأردنية الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لبرنامج دكتور في الطب – الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (إدارة وتدريب رياضي /برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الإدارة الرياضية/ برنامج الماجستير) في الجامعة الهاشمية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التأهيل الرياضي/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاقتصاد /برنامج البكالوريوس ) في الجامعة الهاشمية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاقتصاد المالي/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التصميم والتواصل البصري /برنامج البكالوريوس) في الجامعة الألمانية الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القانون/برنامج البكالوريوس) في جامعة الشرق الاوسط .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القانون العام /برنامج الماجستير) في جامعة الشرق الاوسط .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القانون الخاص/برنامج الماجستير) في جامعة الشرق الاوسط.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التصميم الداخلي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة فيلادلفيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم البيانات والذكاء الاصطناعي/برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم البيانات/برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الأمن السيبراني/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/ برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة الأردنية .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ذكاء الاعمال/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التسويق الرقمي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج الماجستير) في جامعة الزرقاء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج البكالوريوس) في جامعة الزرقاء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الذكاء الاصطناعي/برنامج البكالوريوس) في جامعة الزرقاء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الميديا الرقمية/برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الزرقاء التقنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة التقنية/برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الزرقاء التقنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العلوم الجمركية والضريبية/برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الزرقاء التقنية.