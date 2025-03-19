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اعتماد عمان الأهلية كمركز معتمد لتدريس برامج بيرسون BTEC الدولية

منذ 19 ثانية
اعتماد عمان الأهلية كمركز معتمد لتدريس برامج بيرسون BTEC الدولية

وطنا اليوم:حصلت جامعة عمان الأهلية يوم 17 اذار الجاري على اعتماد مؤسسة بيرسون إديوكيشن من المملكة المتحدة لتقديم مؤهلات BTEC كمركز معتمد ومعترف به اعتبارًا من تاريخه.
حيث تقوم الجامعة بقبول وتسجيل الطلبة في برامج بيرسون المعتمدة والتي تمنح درجة الدبلوم المتوسط في مجموعة من التخصصات الحيوية، تشمل الهندسة، هندسة السيارات، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التصميم الداخلي، وصناعة الأفلام والتلفزيون.
وستُطرح هذه التخصصات ضمن كلية التعليم التقني في الجامعة، اعتبارًا من بداية العام الجامعي المقبل، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التعليم التطبيقي والتدريب العملي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمهارات العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة، بما يتماشى مع متطلبات القطاعات المختلفة محليًا ودوليًا. ويعكس هذا الاعتماد التزام جامعة عمان الأهلية بتقديم برامج تعليمية عالمية المستوى، تسهم في إعداد خريجين مؤهلين بمهارات حديثة تلبي احتياجات سوق العمل.


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