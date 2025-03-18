افطار خيري لدعم مشاريع الإغاثة والايواء في غز

وطنا اليوم – أقامت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والهيئة العربية حفل افطار خيري لدعم مشاريع الإغاثة والايواء في قطاع غزة تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.

واشاد المصري بجهود اللجنة العليا والهيئة الدولية لإعمار فلسطين، وقال “نحن يا صديقي لا نبحث عن هوية.. نحن من خلقنا الله لنعلم الحرية نحن في علم البشر حروف الابجدية نحن من خلقنا الله لنعلم الحرية، نحن من عسق الارض والطهر والزيتون، نحن نتشرف بان تشرفنا بزيارة الانبياء..نحن مفتاح السماء لا قيمة لا قيامة بدوننا، نحن اولياء الاخرة اما زلت يا صديقي تعتقد اننا نبحث عن هوية لكم الشمس لكم القدس لكم النصر لكم المجد لكم فلسطين عاشت فلسطين حرة ابية، عاش الاردن حامية القضية”.

ومن جانبه قال نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي ان قيمة المشاريع التي أنجزت من خلال اللجنة العليا للإعمار والتي تضم نقابه المهندسين ونقابة المقاولين واستمرارا لجهود نقابه المهندسين الاردنيين في الاعمار في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزه بشكل خاص، قبل 7 اكتوبر تجاوزت 84 مليون دولار داخل قطاع غزة.

واضاف أنه منذ 7 اكتوبر إلى اليوم أن اللجنة قامت ومن خلال الشركاء مع اللجان العليا في أكثر من دولة تحت مظلة الهيئة العربية الدولية نفذت العديد من مشاريع المياه وفتح الطرق وازالة النفايات وترميم افران الخبز ومشاريع الطاقة الشمسية ترميم المستشفيات مثل المعمداني والشفاء والوفاء.

وأشار أن النقابة قامت بحصر الاضرار في كافة الابنية التراثية والتاريخية في قطاع غزه، وتم من خلال الهيئة العربية الدولية بتعيين 100 مهندس وأعلنا عن توظيف 600 مهندس جدد لرفع الاضرار التي لحقت بكافة ابنية القطاع السكنية والعامة. واوضح سمارة أنه تم وضع خطة إعمار تقوم على تقسيم قطاع غزه الى 300 زون وكل زون هناك فريق عمل من المهندسين مع ادارته، ولدينا برامج تم شراؤها تستطيع تصوير الأبنية قبل 7 اكتوبر للحفاظ على الملكيات للناس.

وبين ان المرحلة الاولى من إعادة الاعمار التي تتراوح كلفتها مابين اثنين الى ثلاثة مليارات دولار كفيلة وحدها ان نفذت بمنع التهجير والحفاظ على الاهل في قطاع غزة.

ومن جانبه قال نقيب المقاولين فؤاد الدويري، ان نقابة المقاولين بالشراكة مع نقابة المهندسين وكافه النقابات كنا على العهد مع اهلنا في غزه فكان واجبنا الوطني والانساني والديني والاخلاقي ان نقف الى جانبهم، فجمعنا التبرعات ونظامنا الحملات وساهمنا بكل ما اوتينا من امكانيات بما يخفف عنهم بعضا من معاناتهم ولنوصل إليهم رسالة واضحة لستم وحدكم فالأردن كله معكم قيادة وشعباً.

وأشاد بقرارات الحكومة التي وقفت الى جانب غزه وفلسطين وكان اخرها اعفاء الشاحنات والمركبات التي سيستمر التبرع بها من خلال مكتب الامم المتحدة في من جميع الرسوم والضريبة العامة والخاصة على المبيعات لتسهيل استخدامها في الممر الانساني الاردني الى غزه.

وثمن الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الهاشمية في تسيير القوافل الانسانية الى قطاع غزه.

وأعلن عن تبرع المقاولين من خلال نقابة المقاولين بمجموعة من الاليات والمعدات لصالح غزه وذلك استمرارا للدور الانساني الذي قامت به النقابة ومنتسبيها منذ اليوم الاول للعدوان، وتبرع بقيمة 200 ألف دينار أردني، وبين أن مقاولين تبرعوا بالياتهم بمدد متفاوتة ومنهم من تبرع بها كاملة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين المهندس زهير العمري أن الهيئة العربية الدولية اسست قبل نحو 16 عاما وتضم 17 دولة، تجاوزت قيمة المشاريع التي نفذتها 80 مليون دولار، وخلال العدوان الأخير ركزت على الايواء العاجل وتوفير مياه الشرب وترميم المخابز والوصول للمستشفيات.

وتم خلال الافطار الذي اداره المهندس احمد عمرو، عرض فلم وثائقي عن انجازات اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، وكلمة مسجلة من غزة للمهندس أسامة العيساوي، وإجراء مزاد على لوحة فنية، وجمع تبرعات لمشاريع إعادة الإعمار، بمشاركة ضيف الافطار الدكتور برهان نمر.