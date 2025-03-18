القبض على 13 تاجراً للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة كافّة، حيث تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع تسع قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة أُلقي القبض خلالها على 13 تاجرا للمخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أولى وأبرز تلك القضايا كانت في البادية الشمالية حيث أثمرت التحقيقات في قضية سابقة عثر خلالها على 126 كف حشيش و 6 آلاف حبة مخدرة إلى تحديد هوية المتورط في القضية وأُلقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه .

وفي قضية أخرى في العاصمة فقد دوهم منزل أحد تجار المخدرات بعد جمع المعلومات حوله والتأكد من حيازته كميات كبيرة من المخدرات، وأُلقي القبض عليه بعد مقاومته القوة ومحاولة الفرار وضبط بحوزته 14 كف حشيش وكما ودوهم في العاصمة كذلك تاجر آخر للمخدرات وضبط بحوزته 14 كف حشيش بعد القبض عليه .

وفي القضية الثالثة في العاصمة وبعد مراقبة وجمع المعلومات حول شخصين مشبوهين بقضايا الاتجار بالمخدرات جرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 12 كف حشيش .

وفي محافظة إربد أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد أن استخدم إحدى المزارع هناك لتخزين المخدرات، وبعد مداهمة وتفتيش تلك المزرعة عثر داخلها على 9 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة .

وضبط 11 كف حشيش بحوزة أحد تجّار المخدرات في محافظة مادبا عند مداهمته وإلقاء القبض عليه ، وأُلقي القبض في البادية الوسطى على تاجر للمخدرات وبحوزته 2 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة ، فيما أُلقي القبض في محافظة المفرق على تاجرَين خطرين للمخدرات بعد مقاومة شديدة للقوة وضبط بحوزتهما على 11 كف حشيش وسلاح ناري .

وفي آخر القضايا فقد أحبطت محاولة تهريب كمية من مادة الكريستال المخدرة عبر مطار الملكة علياء الدولي حيث اشتبه بأحد المسافرين وبعد ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على كيلو ونصف من مادة الكريستال المخدرة وبمتابعة التحقيق في القضية أُلقي القبض على شخصين آخرين ثبت تورطهما في القضية.