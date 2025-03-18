الاحتلال يصدر أوامر إخلاء مناطق عدة في قطاع غزة

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تعليمات لسكان قطاع غزة في أحياء بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة، للإخلاء بشكل فوري.

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان تلك المناطق من البقاء في أماكنهم، معتبرا إياها “مناطق قتال خطيرة”، لافتا النظر إلى أن البقاء في تلك المناطق يعرض حياتهم للخطر.

وقال جيش الاحتلال إنه بدأ “هجوما قويا”.