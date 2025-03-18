الزراعة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون

وطنا اليوم:دعت مديرية زراعة لواء الكورة، المزارعين إلى ضرورة حماية أشجارهم من مرض سل الزيتون.

وبحسب مديرية زراعة الكورة، فإن مرض سل الزيتون، هو مرض بكتيري يسبب أورامًا على الأغصان، مما يؤثر على نمو الأشجار وإنتاجها، مشيرة أنه ولحماية ووقاية شجر الزيتون من مرض السل، يجب استخدام شتلات سليمة وخالية من المرض، وتعقيم أدوات التقليم لتجنب نقل العدوى، وإزالة الفروع المصابة وإحراقها بعيدًا عن المزرعة.

وأكدت على ضرورة رش الأشجار بمبيدات نحاسية بعد التقليم وقبل موسم الأمطار، وتجنب الجروح في الأشجار، لأنها المدخل الرئيسي للبكتيريا، حيث إن المراقبة الدائمة والتدخل المبكر هما الحل.