طقس دافئ اليوم وانخفاض ملموس على الحرارة بدءًا من الأربعاء

وطنا اليوم:يشهد الأردن، الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليكون الطقس دافئًا نسبيًا في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أقصى الشمال خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا بعد الظهر، ما قد يؤدي إلى إثارة غبار خفيف في مناطق البادية.

انخفاض ملموس الأربعاء وأمطار متوقعة ليلًا

بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء بكتلة هوائية باردة في مقدمة منخفض جوي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

ويكون الطقس لطيفًا نهارًا في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجيًا خلال ساعات الظهيرة، مسببةً إثارة الغبار، خصوصًا في مناطق البادية.

ومع ساعات المساء، تزداد كميات الغيوم وتهطل الأمطار بين الحين والآخر شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى، ثم تصل إلى المناطق الجنوبية خلال ساعات الليل المتأخرة.

وقد تكون الأمطار أحيانًا غزيرة في شمال المملكة، مصحوبةً بالرعد وتساقط البرد، مع ازدياد نشاط الرياح الشمالية الغربية، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

انخفاض إضافي الخميس ورياح نشطة

توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الخميس لتصبح أقل بقليل من معدلاتها العامة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا في معظم المناطق.

وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا قد تتجاوز سرعتها 65 كم/الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار، لا سيما في شرق وجنوب شرق المملكة، وبالتالي تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

طقس بارد الجمعة وفرصة لأمطار صباحية

يستمر الطقس يوم الجمعة باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر صباحًا في شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

شرق عمان: 26 العظمى – 11 الصغرى

غرب عمان: 24 – 9

المرتفعات الشمالية: 23 – 8

مرتفعات الشراة: 22 – 6

مناطق البادية: 28 – 8

مناطق السهول: 27 – 11

الأغوار الشمالية: 34 – 12

الأغوار الجنوبية: 36 – 17

البحر الميت: 35 – 16

خليج العقبة: 36 – 17