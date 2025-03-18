بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن

منذ 26 ثانية
ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن

وطنا اليوم_لغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن، نجلي الرئيس السابق جو بايدن.

 

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “استمتع هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية لفترة طويلة، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة”.

 

 

وأضاف ترامب “يرجى العلم أنه من الآن فصاعدا، لن يحظى هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية. وبالمثل، ستُحذف آشلي بايدن، التي لديها 13 من أعضاء الجهاز (يوفرون لها الحماية)، من القائمة”.

 

وعلى صعيد آخر، قال ترمب: “سأجري محادثة هاتفية مهمة للغاية مع بوتين غدا ونحن نمر بمرحلة حساسة للغاية بشأن وضع حد للحرب”

 

واضاف ترمب: “نريد استعادة الوضع الذي كان كان قائما بين روسيا وأوكرانيا قبل الحرب وأعتقد أن كييف تريد ذلك”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:52

انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متوقعة خلال الأيام القادمة في المملكة

00:30

الصحفي اسعد ابوقيلة وسط إجماع محلي و دولي ودعم دول أجنبية وعربية القائد العام المشير خليفة حفتر رئيسا مؤقتا لدولة ليبيا ومدينة سرت تعود عاصمة لدولة ليبيا 

22:47

ولي العهد: أجواء رمضانية جميلة جمعتني بالزملاء اليوم في قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية

21:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي البطوش والعدوان

20:49

خروج ميسي من قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل

20:44

مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار

20:42

الصفدي : الحل اليوم بتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

20:12

ترامب: إيران ستتحمل مسؤولية أي هجمات أخرى من الحوثيين

20:00

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 2,5 مليار يورو لدعم سوريا

19:54

نائب ينتهك حرمة الشهر الفضيل في المجلس

19:50

مصر تكشف تفاصيل مقترح يتناول نشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة

19:38

الملك يؤكد أن منح الفلسطينيين حقوقهم السبيل لاستقرار المنطقة

وفيات
وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025