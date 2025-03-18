ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن

وطنا اليوم_لغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن، نجلي الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “استمتع هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية لفترة طويلة، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة”.

وأضاف ترامب “يرجى العلم أنه من الآن فصاعدا، لن يحظى هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية. وبالمثل، ستُحذف آشلي بايدن، التي لديها 13 من أعضاء الجهاز (يوفرون لها الحماية)، من القائمة”.

وعلى صعيد آخر، قال ترمب: “سأجري محادثة هاتفية مهمة للغاية مع بوتين غدا ونحن نمر بمرحلة حساسة للغاية بشأن وضع حد للحرب”

واضاف ترمب: “نريد استعادة الوضع الذي كان كان قائما بين روسيا وأوكرانيا قبل الحرب وأعتقد أن كييف تريد ذلك”