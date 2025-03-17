انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متوقعة خلال الأيام القادمة في المملكة

وطنا اليوم_تشير التوقعات الجوية إلى تغيرات ملحوظة في الطقس خلال الأيام القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجياً مع فرص لهطول الأمطار في عدة مناطق من المملكة.

الثلاثاء:

تبقى الأجواء دافئة نسبياً في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية. هناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة خلال ساعات الصباح الباكر لفترة قصيرة. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر، وقد تثير الغبار الخفيف في مناطق البادية. ليلاً، يصبح الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

الأربعاء:

تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة في مقدمة منخفض جوي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. يكون الطقس لطيفاً نهاراً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط تدريجي للرياح الغربية المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية. اعتباراً من ساعات المساء، تتزايد كميات الغيوم وتهطل الأمطار على فترات في شمال المملكة، تمتد ليلاً إلى المناطق الوسطى والجنوبية، مع احتمال أن تكون غزيرة أحياناً في الشمال، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد. الرياح تزداد سرعتها، مما يعزز الإحساس بالبرودة.

الخميس:

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة، حيث تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة. يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية. الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية تتجاوز أحياناً 65 كم/الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في شرق وجنوب شرق المملكة وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ليلاً، تزداد برودة الأجواء، مع استمرار فرص هطول الأمطار في مناطق متفرقة.

الجمعة:

تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية. خلال الليل، يصبح الطقس بارداً جداً بوجه عام، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة.

تحذيرات هامة:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.

تدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لقمم الجبال العالية.

خطر انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

نشاط الرياح القوي في بعض المناطق، خاصة يوم الخميس.