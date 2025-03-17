الصحفي اسعد ابوقيلة وسط إجماع محلي و دولي ودعم دول أجنبية وعربية القائد العام المشير خليفة حفتر رئيسا مؤقتا لدولة ليبيا ومدينة سرت تعود عاصمة لدولة ليبيا 

وطنا اليوم_

قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل و مراسل صحيفة وطنا اليوم الأردنية الاتنين 17 مارس 2025 ميلادي في البداية اقول حياكم الله واقول اكدت اخبار تداولت عبر العديد من المواقع الاخبارية الدولية عزم مجلس النواب عقد جلسة في الفترة القادمة لتنصيب القائد العام المشير خليفة حفتر رئيسا مؤقتا لدولة ليبيا ويحضي تنصيب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بدعم محلي،وعربي ودولي كبير للعلم في الفترة الأخيرة

وصلت الي مديتة بنغازي العديد من الوفود الرسمية العربية والاجنبية والدولية من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي،والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية في زيارات متواصلة الي مدينة بنغازي كما وصل عدد من رؤساء الدول والحكومات بالإضافة الي زيارات وفود عسكرية رفيعه المستوي يتقدمهم وزراء الدفاع ونواب الدفاع في عدد من الدول العربية والاجنبية من بينها روسيا واميركا ومصر والإمارات العربية وتركيا وكل تلك الوفود عقدت جلسات مطولة مع القائد العام المشير خليفة حفتر تركزت علي العمل علي حل الأزمة الليبية نظرا لي تمر به ليبيا من جمود في حل الأزمة الليبية وحسب المعلومات المتداوله سوف يقوم مجلس النواب بتعديل دستوري لأنتخاب رئيس الدولة القائد العام المشير خليفة حفتر رئيسا مؤقتا لدولة ليبيا بكافة الصلاحيات الرئاسية والتشريعية الى حين الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات مباشرة من الشعب الليبي وحسب معلومات ايضا سوف يتم تكليف حكومة تسير أعمال واتخاذ سرت عاصمة مؤقتة للدولة الليبية

وفي سياق متصل وللعلم اقول ان اختيار. مدينة سرت مقر للحكومة التسيرية القادمة بعد تنصيب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر ليس ،ضربة حظ بل ان الأمم المتحدة وضعت مقترح أن تكون مدينة سرت هي العاصمة نظرا لوقوع سرت وسط ليبيا و اقول تعتبر مدينة سرت الواقعة وسط البلاد وتبعد 450 كلم الى الشرق من طرابلس نقطة الوصل بين المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية وتحتوي على بنية تحتية مهمة تم إنجازها في عهد الزعيم والقائد معمر القدافي واليوم يتم زيادة إعمار المدينة برعاية المهندس بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا و للعلم ايضا كانت مركزا للقمم العربية والافريقية وكانت مدينة سرت عاصمة نظام دولة الجماهيرية الليبية سابقا أواخر سنة 1990 وحتي بداية سنة 2000 من القرن العشرين الماضي وبعدها تم نقل عاصمة ليبيا الي طرابلس و كانت تعقد في مدينة سرت عاصمة ليبيا بشكل دوري اجتماعات مؤتمر الشعب العام ( البرلمان الليبي ) واجتماعات اللجنة الشعبية العامة ( الحكومة الليبية ) وتنظم فيها المؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة