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خروج ميسي من قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل

منذ 53 ثانية
خروج ميسي من قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل

وطنا اليوم:خرج النجم المخضرم ليونيل ميسي من قائمة المنتخب الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
ولم ينضم ميسي (37 عاما) لقائمة التانغو التي ضمت 25 لاعبا والتي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني الإثنين.
وذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية أن ميسي عانى من إصابة في الفخذ الأيسر أمس الأحد خلال فوز فريقه إنتر ميلامي على أتلانتا يونايتد 2 /1 في الدوري الأميركي للمحترفين.
ويتصدر منتخب الأرجنتين تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 25 نقطة قبل مواجهة مضيفه منتخب أوروغواي صاحب المركز الثاني يوم الجمعة المقبل ثم مواجهة ضيفه منتخب البرازيل صاحب المركز الخامس بعدها بأربعة أيام في بوينس يرس.
كما شهدت قائمة الأرجنتين غياب باولو ديبالا وغونزالو مونتيل وجيوفاني لو سيلسو.
وضمت قائمة الأرجنتين في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، جيرونيمو رولي، والتر بينيتيز.
وفي خط الدفاع: ناهويل مولينا، خوان فويث، كريستيان روميرو، جيرمان بيزيلا، ليوناردو باليردي، نيكولاس أوتاميندي، فاكوندو ميدينا، نيكولاس تاليافيغو.
وفي خط الوسط: لياندرو باريديس، إنزو فيرنانديز، رودريغو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إيزيكيل بالاسيوس، ماكسيمو بيروني، جوليانو سيميوني، بينجامين دومينيغيز، تياغو ألمادا، نيكولاس غونزاليس.
وفي خط الهجوم: أنخيل كوريا، نيكولاس باز، خوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، سانتياغو كاسترو.


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