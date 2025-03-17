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مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار

منذ 40 ثانية
مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار

وطنا اليوم:شارك مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار اليوم في مديرية الدفاع المدني.
ونقل مدير الأمن العام، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، لمنتسبي مديرية الدفاع المدني كافّة، واعتزاز وثقة جلالته في الجهود الكبيرة التي يتم بذلها في توفير أعلى سبل الحماية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وقدّم اللواء المعايطة الشكر والثناء لمرتبات الدفاع المدني داعياً إياهم المضي قدماً على نهج التميّز والعطاء ليبقوا كعادتهم عند حسن ظن القيادة الهاشمية الحكيمة.
وأكّد المعايطة، أن مديرية الأمن العام ستبقى ماضيةً في تعزيز قدرات الدفاع المدني في مجالات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، ورفد مديرية الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات، والاستمرار في مسيرة التحديث والتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات لمرتبات الدفاع المدني كافّة، وبما ينعكس على الخدمة الإنسانية المقدّمة للمواطنين.


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