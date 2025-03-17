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الصفدي : الحل اليوم بتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

منذ 10 ثواني
الصفدي : الحل اليوم بتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن مؤتمر بروكسل كان التزاما أوروبيا ثابتا في دعم الشعب السوري.
وأضاف الصفدي، في كلمة له خلال مؤتمر بروكسل، الاثنين، ” وقفنا بجانب أشقائنا السوريين في وقت المخاطر ونقف إلى جانبهم اليوم”.
وأوضح أن الحل اليوم بتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفا أن برامج الانتعاش المبكر، مثل تمكين السكان من الوصول إلى المساكن والمستشفيات والمدارس، هي أفضل سبيل لتحقيق عودة اللاجئين.
وأوضح الصفدي، أن صفحة من المعاناة في سوريا طويت، وبدأ السوريون ببناء مستقبلهم وبلادهم وتحقق تطلعاتهم.
وأكد الصفدي، أن أعمال إسرائيل في سوريا غير قانونية وتهدد الاستقرار وعليها احترام القانون الدولي، مضيفا أن على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي السورية التي احتلها.
وأضاف “السوريون يستحقون بلدا خاليا من الإرهاب والظلم كي يعيشوا بسلام”، مشيرا إلى أن الشعب السوري يحتاج إلى العيش بحرية وسلام بعد أعوام من المعاناة، حيث طويت صفحة من المعاناة، وبدأ في بناء مستقبله، وما يحدث في سوريا له تأثير على المنطقة وخارجها.
وبين أن الأردن يستضيف 1.3 مليون سوري على أرضنا ونقدم لهم نفس التعليم والدواء الذي نحصل عليه.
وقال، “من دون دعم لنا لم نكن قادرين على تلبية احتياجات اللاجئين السوريين”.
وأوضح وزير الخارجية، أن العقوبات المفروضة على سوريا يجب أن ترفع، ويجب أن يُركز الدعم على القطاعات الأساسية التي تفيد الشعب السوري وتُحافظ على تشغيل الكهرباء والصحة والإسكان.


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