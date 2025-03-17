الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 2,5 مليار يورو لدعم سوريا

وطنا اليوم:تعهد الاتحاد الأوروبي الاثنين بتقديم حوالى 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر المانحين في بروكسل إن “السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى قرابة 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026”.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل تخفيف العقوبات على سوريا، وسط انقسامات حول مدى جدوى هذه الخطوة في ظل استمرار أعمال العنف.

وخلال مؤتمر صحفي، شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، على أن الاتحاد يتبنى نهج “خطوة بخطوة”، بحيث يتم تخفيف العقوبات بشكل مشروط، مقابل اتخاذ القيادة السورية خطوات ملموسة نحو المساءلة السياسية وتحقيق الاستقرار.

وأوضحت كالاس أن النقاش الدائر بين الوزراء يتركز على ما إذا كانت أعمال العنف الأخيرة في المناطق الساحلية السورية تستدعي التراجع عن إجراءات تخفيف العقوبات.

لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن منح الأمل للشعب السوري، من خلال تسهيل وصولهم إلى الخدمات المصرفية ودعم النشاط الاقتصادي، قد يساعد في الحد من العنف ومنع مزيد من الفوضى.

وأكدت أن الوزراء قرروا الاستمرار في خطة تخفيف العقوبات مع الإبقاء على رقابة مشددة على تصرفات القيادة السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن المجازر الأخيرة.

ومن المقرر أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم الوضع في نيسان المقبل لاتخاذ قرار بشأن أي خطوات إضافية.