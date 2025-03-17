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نائب الملك يؤكد أهمية وضع خطة عمل لقطاع السياحة في الفترة المقبلة

منذ 44 ثانية
نائب الملك يؤكد أهمية وضع خطة عمل لقطاع السياحة في الفترة المقبلة

وطنا اليوم:أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية وضع خطة عمل لقطاع السياحة في الفترة المقبلة، تضمن استدامة الأنشطة السياحية وتبرز الفرص الاستثمارية.
وأشار سموه خلال ترؤسه اجتماعات مع معنيين بالقطاع في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، لبحث استراتيجيات تطوير القطاع السياحي، إلى ضرورة أن تسهم الخطة في تنشيط السياحة وتحسين تجربة السيّاح.
وبين سمو ولي العهد أهمية الاستثمار في المواقع السياحية الاستشفائية، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
واستمع سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى شرح من وزيرة السياحة والآثار لينا عناب عن خطة الوزارة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة الاستشفائية وتعافي القطاع السياحي.
وتناولت الاجتماعات التقدم في تنفيذ مشاريع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إذ لفت سموه إلى ضرورة إيجاد حلول لتنويع الموارد المالية للسلطة.
وثمن سمو ولي العهد جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ضمان تجربة سياحة آمنة لزوار المملكة.


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