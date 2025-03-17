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وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان العمل في مركز جابر الحدودي

منذ 34 ثانية
وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان العمل في مركز جابر الحدودي

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية، يرافقهما رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، واقع العمل في مركز حدود جابر الذي يربط الأردن بسوريا الشقيقة، وأطلعا على الاحتياجات الطارئة للمركز في ظل تزايد حركة الشحن وتنقل المسافرين عقب التطورات السياسية التي شهدتها سوريا مؤخرا.
وتجول الوزيران في مرافق المركز يرافقهما مدراء الدوائر والأجهزة الأمنية العاملة في المركز، الذين قدم كل منهم احتياجاتهم لتسهيل سير الأعمال.
واطلع الوزيران على سير العمل في عطاء إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ للمخططات الشمولية لتطوير مركز حدود الكرامة ومركز حدود جابر.
وأكد أبو السمن والفراية عزم الحكومة على تطوير كافة المعابر الحدودية وتأهيلها بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن الحضارية وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة.
من جهته أكد المهندس السعايدة، أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها بالتنسيق مع شركة كهرباء إربد لضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي وإجراء الصيانة اللازمة وإعادة تأهيل وصيانة جميع خطوط الانارة في الساحات ضمن منطقة معبر حدود جابر.
وأشار إلى الجهود المبذولة لتسهيل حركة دخول وخروج المركبات المحملة عبر الحدود، موضحًا أنه تم اعتماد نظام أتمتة لتسجيل المركبات ومغادرتها، حيث يتم تزويدها برمز متابعة (QR) لتيسير الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمة، بالإضافة إلى قياس زمن تقديم الخدمة واتخاذ أي إجراءات تصحيحية عند الحاجة.
وتهدف الوزارتان الى تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية والرؤية المستقبلية لخمسين عام ، علماً بأن المساحة الشمولية لمركز حدود الكرامة تبلغ ( 1800) دونم ، فيما تبلغ المساحة الشمولية لمركز حدود جابر ( 2000) دونم.
وكانت وزارة الأشغال قد نفذت مسح تفصيلي لكافة مباني منشآت وشبكات البنية التحتية في الموقعين، وتحديد الحالة الإنشائية والتشغيلية لها لتحديد ما سيتم المحافظة عليه وصيانته من المنشآت القائمة، وما ستتم ازالته ضمن أعمال المخطط الجديد لكل موقع.


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