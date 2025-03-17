مذكرة تفاهم بين تجارة عمان وتكية أم علي لتوزيع طرود غذائية

وطنا اليوم:وقعت غرفة تجارة عمان وتكية أم علي، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لمتابعة دعم برامج وأنشطة تكية أم علي بهدف مساعدة الأسر المحتاجة، انطلاقًا من الالتزام المشترك بين الطرفين في تقديم الدعم الاجتماعي وتحقيق التكافل المجتمعي، وتجسيداً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وبحسب بيان للغرفة، تنص مذكرة التفاهم على دعم برامج وأنشطة تكية أم علي، من خلال توزيع طرود غذائية لعدد من الأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي شهرياً.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن دعم برنامج الطرود الغذائية لتكية أم علي، يأتي كمساهمة من تجّار العاصمة عمان، ويعكس اهتمام الغرفة في دعم المبادرات الخيرية والتطوعية التي تساهم في توفير احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.

وأضاف خلال توقيع مذكرة التفاهم التي حضرها نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، إن تقديم هذه المساعدات يأتي كواجب وطني تجاه أبناء الوطن الأشد فقراً والأكثر حاجة، ويعكس روح التعاون والتكافل التي نسعى لتعزيزها في المجتمع.

وأشار إلى التزام الغرفة ومنتسبيها بالمساهمة الفعالة في تحسين ظروف حياة الأسر المحتاجة في المجتمع المحلي، وتشجيع ثقافة العطاء والتطوع والانخراط في مبادرات مماثلة ومساندة النشاطات الإنسانية والخيرية المختلفة.

من جهته، ثمن المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، دعم والتزام الغرفة تجاه الأسر المكفولة خلال الأعوام السابقة، حيث سيساهم هذا الدعم في توفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأشد فقراً في المملكة، مبيناً ان تكية أم علي، تؤمن بأن هذه الشراكة ستكون أنموذجاً يحتذى به في مجال العمل الخيري.

وأكد بلقر، أن تكية أم علي تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز آفاق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وذلك لإيمانها بضرورة إشراك مختلف الجهات في دعم أهداف وبرامج تكية أم علي.

من جانبهم، أشار أعضاء مجلس الإدارة الحضور، إلى أهمية عقد شراكات مع المؤسسات الخيرية كجزء من الاستراتيجية التي تتبناها الغرفة لتعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة الفاعلة في دعم المجتمع وتوحيد الجهود لتقديم حلول مستدامة، سواء عبر الدعم المادي أو توفير الموارد البشرية المتطوعة التي تعمل على تسريع تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية.

وتقوم تكية أم علي، حالياً بتوفير الدعم الغذائي المستدام لـ 20 ألف أسرة تقع تحت خط الفقر الغذائي في 12 محافظة، من خلال توزيع طرود غذائية شهرية تحتوي على 20 مادة غذائية